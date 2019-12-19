Владимир Путин прокомментировал законопроект о домашнем насилии

19.12.2019

Президент РФ назвал смешанным свое отношение к такому закону.

Вопрос о домашнем насилии прозвучал в ходе ежегодной большой пресс-конференции с Владимиром Путиным. Глава государства признался, что документ не читал, но спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ему все рассказала.

«Отношение мое смешанное. Силой не заставишь любить. Я против любого насилия. Особенно я против насилия к детям и женщинам», - заявил Путин.

По его словам, это признак низкого уровня культуры, если кто-то начинает качать права при помощи грубой физической силы. При этом президент напомнил, что за часть правонарушений можно привлечь к ответственности и в рамках действующего законодательства. Он призвал спокойно обсудить необходимость принятия отдельного закона.

«Все это должно пройти такую проверку, надо понять, что написано в каждой из его статей, попробовать прогнозировать результаты, которые могут получиться после принятия, и правоприменительную практику и потом принять окончательное решение», - цитирует Путина ТАСС.