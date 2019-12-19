Туда не смотри, сюда смотри

19.12.2019

Вадим МАНУКЯН, публицист

Владимир Мединский выразил озабоченность тем, что российское кино никак не может достучаться до отечественного зрителя из-за засилья американских лент. «У нас сборов нет. А зачастую голливудское собирает. Это привычка ходить на голливудское кино. Надо переломить ситуацию», — ​полагает министр культуры РФ. И с ним трудно не согласиться. Но как именно переломить?

Возможно, стоит пойти по пути Франции, где голливудские фильмы выходят на большой экран с запозданием на две недели, а то и на месяц? Но там данная схема работает, потому что у самих французов есть качественное коммерческое кино, к которому давно уже приучили зрителя. В этом я лишний раз убедился, когда сходил на премьеру в кинотеатр возле площади Бастилии. Люди во Франции действительно ценят собственные картины. Там это целый пласт культуры, который не был утерян с тех пор, как блистали на экране Бельмондо и Делон, Габен и де Фюнес. Во французском кино сохранилась преемственность, когда патриотизм органично сочетается с идентичностью и эстетикой.

Нас же с конца 80-х годов и на протяжении всех 90-х кормили голливудскими фильмами. К примеру, боевиками со Сталлоне и Шварценеггером. Тогда отечественное кино почти не имело господдержки, и ситуация начала выправляться лишь в конце 90-х. Голливуд же всегда защищает свой продукт, рекламируя его как некий высший сорт синематографа. Хотя реально на один достойный американский фильм приходится масса «жвачки». Голливуд, он тоже ведь очень и очень разный. Но не всегда зритель, который подчас обманываться рад, это понимает.

Свою роль тут играет и пресса, поднимающая шум, когда предпринимаются попытки подвинуть голливудскую премьеру ради российских фильмов. Хотя наш кинопрокат в полной мере данного слова должен быть «нашим», а не чужим. И это работа не только по созданию фильма, но и постпродакшн. К сожалению, не все российские кинематографисты научились работать с прокатчиками. Для большинства это отдельное искусство, еще не освоенное.

Многие ли, например, видели фильм «Война Анны»? Его посмотрело всего 54 тысячи зрителей. Фактически немое кино, которое держит в напряжении от первых кадров до финальных титров. И что в итоге? Ограниченный прокат и 220 000 долларов сборов. Не было толком в кинотеатрах и мультфильма Константина Бронзита «Он не может жить без космоса». Увы, его мало кто видел, как и документальную философскую притчу Виктора Косаковского «Акварель».

Фильм Юрия Быкова «Завод» провалился в прокате, поэтому его следующая работа «Сторож» в основном расходилась через интернет. Однако виртуальный кинотеатр в России — ​стезя еще толком нехоженая. Да и зритель наш — ​в отличие от пользователя Netflix — ​скорее на время станет пиратом, нежели расстанется с деньгами. И данную тенденцию тоже преломлять надо.

Однако, помимо постпродакшна, есть и масса претензий непосредственно к качеству самого российского кино. Как мы собираемся обходить Голливуд, если отечественные режиссеры усердно копируют западные образцы? Все это ужасно вторично. Подобные приемы в Голливуде применялись лет 10–15 назад, а мы сейчас пытаемся их представить как свои идеи. Меж тем, как то демонстрирует успех, например, южнокорейских кинематографистов, мир ценит авторские и даже, если угодно, национальные ленты.

Конечно, мы прогремели с «Дозорами» в свое время. Да и «Ирония судьбы. Продолжение» собрала приличную кассу (9 миллионов зрителей и $50 млн, несмотря на всю критику. Впервые в российское время массовый зритель снова пошел в кинотеатры. Россияне с удовольствием посмотрели «Движение вверх» (12 миллионов зрителей и $54 млн), «Легенду № 17» (4 миллиона зрителей и $29 млн и «Т‑34» (9 миллионов зрителей и $36 млн). А вот на «Льва Яшина» пока так активно не пошли (порядка полумиллиона зрителей и $1,5 млн).

Все это говорит о том, что мы пытаемся удержать зрительский интерес прежде всего на сюжетах советской эпохи. Да, пока подобное работает, но нужно двигаться дальше. Делать ставку исключительно на ностальгию по СССР или на кальку с несвежих голливудских фильмов — ​это в перспективе путь тупиковый. Надо искать свежие идеи, героев своего времени — ​и для этого исследовать новые грани бытия, а не использовать, чем также грешит современный российский синематограф, заезженное с 90-х «так жить нельзя». Зритель устал от подобного, он хочет, в общем, того же, чего и в голливудском кино, — ​сказки, но выстроенной уже исходя из отечественных реалий.

Появилась и законодательная инициатива по количеству показов иностранных картин. Их предлагают сократить до 35 процентов от общего числа всех киносеансов в течение дня. Логика тут ясна, но прежде чем вытеснить что-то, необходимо четко знать, чем его заменить. Что придет на место голливудского кино? Есть ли у нас столько российских лент? А главное, качественных российских лент?

Тут стоило бы правильно позиционировать и доносить действительно достойное российское кино, которое уже появляется, но не так массово, как хотелось бы. И снимать его больше. Только тогда желание ходить на американские киноподелки у зрителя поубавится. Победить Голливуд интеллектуально, а не методом квотирования (это скорее в помощь) — ​такова задача.





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