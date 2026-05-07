В Музее Победы открылась выставка «Вернисаж Победы»

В Музее Победы 6 мая начала работу художественная выставка «Вернисаж Победы».



Экспозиция, приуроченная к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, объединила произведения финалистов ежегодного одноименного конкурса и работы из музейных фондов.





Как подчеркнул на открытии заместитель генерального директора Музея Победы, вице-адмирал Федор Смуглин: «В этом году конкурс был приурочен к Году единства народов России и проходил под девизом „Победа в единстве“. И это не случайно, ведь именно единство — это та самая сила, которая помогла нам одержать Великую Победу, которая сегодня объединяет нас, делая нашу страну крепче и сильнее. Художники и участники конкурса с удивительной глубиной и искренностью обращаются к этой теме».





Основой для художественных высказываний стала тема единства многонациональной страны. В выставке представлены работы финалистов конкурса, который третий год подряд открывает новые имена. В их числе живописные и графические произведения, а также пять скульптур авторов из Москвы, Московской, Ростовской, Самарской и Новосибирской областей. Среди участников — Елена Мельникова, Ирина Кожина, Ольга Мельникова, Константин Селезнев, Виктория Миронова, Татьяна Копылова, Юрий Кушевский, Святослав Гуляев, а также учащиеся Колледжа дизайна и декоративного искусства РГХПУ им. С.Г. Строганова.





Дополняют экспозицию произведения из фондов Музея Победы. Посетители увидят работы известных мастеров на тему народного единства: Геннадия Манашерова, Рема Ермолина, Магреза Келехсаева, Валентины Глобиной и других.



