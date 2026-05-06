В Москве пройдет юбилейный «Булгаков Фест»

В российской столице готовятся к проведению четвертого ежегодного фестиваля «Булгаков Фест».



Организатором выступает Музей Михаила Булгакова при поддержке столичного департамента культуры. Мероприятия будут проходить с 14 по 17 мая на нескольких площадках: в «нехорошей квартире» на Большой Садовой, Центральном доме литераторов, киноконцертном зале «Октябрь», Государственном историческом музее и других культурных пространствах Москвы.





Особое внимание в программе посвятят 60-летию со дня публикации первой части романа «Мастер и Маргарита» в журнале «Москва». Фестиваль уже стал традицией для поклонников таланта писателя, а все мероприятия посвящены его жизни и творчеству.





В программу фестиваля войдут выставки, экскурсии, кинопоказы, лекции, гастрономические мероприятия и театральные постановки. Действо развернется в культурных пространствах города, в том числе на трех площадках музея, а также в Центральном доме литераторов Союза писателей России и Государственном историческом музее.





Торжественное открытие «Булгаков Феста» состоится 14 мая, накануне дня рождения писателя. В этот день в научно-просветительском центре запланирован праздничный концерт, на котором прозвучат произведения Сезара Франка и Николая Метнера в исполнении музыкантов, играющих на скрипке и фортепиано.





В день рождения Михаила Булгакова, 15 мая, в «нехорошей квартире» на Большой Садовой откроется выставка «Рукописи не горят». Она посвящена истории создания романа — от первых замыслов и сожжения рукописи до посмертной публикации и признания произведения во всем мире.



