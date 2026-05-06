Отечественные мультфильмы получат полное госфинансирование

В России 6 мая вступили в силу поправки в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ».

Теперь отечественные мультфильмы для детей и подростков смогут получать полное государственное финансирование.

Обновленный документ предусматривает возможность покрытия государством всех расходов на производство и прокат национальных анимационных лент. Ранее такая норма распространялась только на игровое кино для детей и юношества, не охватывая анимацию.

