Ушел из жизни заслуженный архитектор РФ Олег Кошкин
На 90-м году жизни не стало заслуженного архитектора РФ, заслуженного работника культуры РФ, академика Российской академии художеств (РАХ), российского и советского архитектора Олега Кошкина.
О его кончине сообщил президент РАХ, заслуженный деятель искусств РФ Василий Церетели.
В сообщении говорится: «Ушел из жизни заслуженный архитектор России Олег Александрович Кошкин. Он был вице-президентом и главным ученым секретарем президиума Российской академии художеств, академиком Отделения архитектуры РАХ».
Церетели подчеркнул, что вклад Кошкина в отечественную архитектуру бесценен.
«[Его вклад] отмечен государственными наградами, профессиональными премиями и общественным признанием. <...> Его отличали потрясающая работоспособность, умение объединять людей и находить верные решения в самых сложных ситуациях. До последних дней он активно участвовал в жизни академии», — заключил он.
Фото: АГН "Москва"