Ушел из жизни заслуженный архитектор РФ Олег Кошкин

На 90-м году жизни не стало заслуженного архитектора РФ, заслуженного работника культуры РФ, академика Российской академии художеств (РАХ), российского и советского архитектора Олега Кошкина.



О его кончине сообщил президент РАХ, заслуженный деятель искусств РФ Василий Церетели.





В сообщении говорится: «Ушел из жизни заслуженный архитектор России Олег Александрович Кошкин. Он был вице-президентом и главным ученым секретарем президиума Российской академии художеств, академиком Отделения архитектуры РАХ».



