В Хабаровский край впервые приедет театральный поезд

Фото: пресс-служба минкультуры Хабаровского края

С 13 по 17 мая праздничный марафон пройдет в Хабаровске и в рабочем поселке Новый Ургал, сообщает пресс-служба краевого минкультуры.Два состава из восемнадцати тематически оформленных вагонов отправятся вместе с артистами через всю страну по маршруту Владивосток – Москва.В каждом городе, где предусмотрена остановка, состоятся театральные фестивали, спектакли, образовательные мероприятия, мастер-классы и творческие встречи.Всероссийский проект «Театральный поезд» реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив.13 мая артисты музыкального и драматического театров дадут концерт «Мы вместе» на уличной площадке рядом с театром драмы.17 мая поезд остановится по пути следования в рабочем поселке Новый Ургал Верхнебуреинского района. Труппа ХМТ покажет музыкальный спектакль по мотивам известных советских оперетт «Русский секрет» в ДК Железнодорожников, а театр кукол выступит в вагоне-театре со «Сказкой в чемодане».