Свыше 400 заявок поступило на участие в проекте «Голоса Победы»
На участие в проекте «Голоса Победы» в 2026 году поступило свыше 400 заявок.
Об этом рассказала продюсер фестиваля Наиля Анварова. Она уточнила, что в этом году количество заявок достигло 418, из них выберут 22 финалиста, которые выступят на главном концерте, передает ТАСС.
IV гала-концерт проекта состоится на сцене Государственного Кремлевского дворца 6 мая, в канун 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Участвовать в проекте могут дети участников специальной военной операции, а также ребята из Донбасса и гуманитарных миссий. Отбор проводится в несколько этапов.
Анварова добавила, что многие участники возвращаются на конкурс снова, показывая профессиональный рост, и организаторы видят, как ребята совершенствуются и как меняется их исполнительский уровень. В гала-концерте «Голосов Победы» по традиции принимают участие ведущие российские артисты, исполняющие с детьми песни военных лет.
Изображение предоставлено организатором