Стартовал прием заявок на участие во Второй летней школе Ильдара Абдразакова, предназначенной для молодых оперных певцов.
Мероприятие запланировано на период с 30 июля по 1 августа 2026 года. Как уточняется, по итогам предварительного отбора в формате онлайн будут выбраны десять человек, которым предстоит пройти очные мастер-классы.
Художественный руководитель Фонда поддержки молодых талантов Ильдар Абдразаков заметил, что в стране «много талантливых ребят с прекрасными голосами», а сам проект, по его убеждению, способствует их раскрытию.
«Я искренне счастлив наблюдать, как молодые певцы — участники наших программ — обретают уверенность на сцене и в будущем становятся известными профессиональными артистами», — рассказал Абдразаков.
К участию приглашают начинающих вокалистов в возрасте от 18 до 35 лет.
Первая летняя школа Ильдара Абдразакова прошла в 2024 году. Образовательная программа включала занятия по вокалу, сценическому движению и разбору оперного репертуара.
