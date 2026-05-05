Концерт, приуроченный ко Дню коренных малочисленных народов Российской Федерации, состоялся в Курской государственной филармонии.В программе прозвучали новые сочинения курских авторов, посвященные защитникам Отечества, а также пасхальные песнопения.Как передает пресс-служба Минкультуры России, на сцене выступили Хоровая капелла «Курск» под управлением Олега Рыльцова, Оркестр русских народных инструментов Курского музыкального колледжа им. Г. В. Свиридова (дирижер Анатолий Марковчин), студенческий хор специальности «Хоровое дирижирование» (руководитель Наталья Вродливец), а также Хор научно-творческого центра церковной музыки Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Коллективом руководят народный артист России Лев Конторович и дирижер Михаил Котельников.Фестиваль проводится с 2022 года в городах-героях и городах воинской славы России и Беларуси. За это время концерты уже состоялись в Севастополе, Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске, Туле, Минске, Кронштадте и в Главном храме Вооруженных сил РФ.