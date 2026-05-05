Оркестр имени Олега Лундстрема выступит в Музее Победы в преддверии 9 Мая
В Музее Победы 6 мая пройдет концертная программа «Память сердца».
Мероприятие организовано Государственным камерным оркестром джазовой музыки имени Олега Лундстрема при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и приурочено к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили организаторы.
На сцене Зала Полководцев на Поклонной горе выступит старейший джазовый коллектив мира, основанный в 1934 году, — оркестр имени Олега Лундстрема.
В концерт включены сочинения военных и послевоенных лет. Гости услышат инструментальные версии произведений Исаака Дунаевского, Льва Книппера, Матвея Блантера, Бориса Мокроусова и Никиты Богословского.
Фото: пресс-служба Музея Победы