На улицах Москвы открылись выставки ко Дню Победы

Выставки, подготовленные Московской дирекцией массовых мероприятий при поддержке столичного департамента культуры, разместились на Арбате, Чистопрудном, Рождественском и других бульварах. Увидеть редкие кадры военной хроники, исторические документы и справки может любой желающий, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.На Арбате, у дома 28, с 5 по 31 мая будет представлен проект «Маршалы Великой Победы», приуроченный к 130-летию со дня рождения Георгия Жукова и Константина Рокоссовского. Экспозиция создана совместно с Музеем Победы и Российским военно-историческим обществом, а уникальные фотоматериалы предоставил внук Константина Рокоссовского. Посетители увидят снимки, охватывающие период с 1914 по 1970-е годы: от Ельнинской операции, обороны Ленинграда, Московской и Сталинградской битв до прорыва блокады, Курской дуги, операции «Багратион», штурма Берлина и празднования Победы в мае 1945-го. Маршалы запечатлены и в моменты принятия стратегических решений, и в неформальной, семейной обстановке.На Чистопрудном бульваре, напротив дома 2, с 1 по 17 мая работает экспозиция «Вооружены любовью. Артисты на войне», рассказывающая о фронтовых выступлениях деятелей культуры. На редких кадрах можно увидеть фронтовые бригады Малого театра, Центрального театра кукол Сергея Образцова, МХТ имени Чехова, Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, а также выступления циркачей, оркестров и артистов-любителей из партизанских отрядов. Особое место занимают снимки Лидии Руслановой у стен поверженного Рейхстага в 1945 году и кадры празднования Победы 9 Мая 1945-го. Вторая часть выставки посвящена знаменитым артистам, которые сами воевали на фронте.На Рождественском бульваре до 24 мая можно ознакомиться с экспозицией «Герои и подвиги», где представлены истории 30 участников войны. Среди них — командующий ВДВ СССР Василий Маргелов, командир 305-го отдельного батальона морской пехоты Черноморского флота Цезарь Куников, командир огневого взвода Василий Нефедов, летчица Екатерина Буданова, а также 17-летний пулеметчик-зенитчик Эрик Лукьянов. Каждое повествование сопровождают редкие фотографии, исторические справки и архивные документы.