В Российском этнографическом музее открылась экспозиция «Страна золотых гор»
В Российском этнографическом музее в День коренных малочисленных народов России открылась выставка «Страна золотых гор».
Проект приурочен к 270-летию вхождения алтайского народа в состав Российского государства и знакомит зрителей с историей, культурными традициями и современной жизнью народов Алтая.
В экспозиции представлено более 200 предметов, значительная часть которых показана впервые. Основой собрания стали материалы по алтайской этнографии из фондов РЭМ, собранные более века назад первым директором музея Дмитрием Клеменцем. В XX столетии коллекцию пополняли известные этнографы Андрей Данилин, Петр Каралькин, Леонид Потапов и Сергей Руденко.
Посетители могут увидеть уникальные памятники из музейных фондов. Выставка объединяет вещевые и архивные материалы, фотографии, произведения графики и живописи, книги, раскрывающие сложную этническую и религиозную панораму Алтая, а также демонстрирующие живые праздничные традиции коренного населения, где сегодня особенно ярко проявляется этнокультурное своеобразие региона. Как отмечает куратор, представленные экспонаты показывают непрерывную связь Алтая с Россией, а также многоликость и внутреннее единство этого края.
Фото: пресс-служба Минкультуры России