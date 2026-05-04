В Российском этнографическом музее открылась экспозиция «Страна золотых гор»

Проект приурочен к 270-летию вхождения алтайского народа в состав Российского государства и знакомит зрителей с историей, культурными традициями и современной жизнью народов Алтая.В экспозиции представлено более 200 предметов, значительная часть которых показана впервые. Основой собрания стали материалы по алтайской этнографии из фондов РЭМ, собранные более века назад первым директором музея Дмитрием Клеменцем. В XX столетии коллекцию пополняли известные этнографы Андрей Данилин, Петр Каралькин, Леонид Потапов и Сергей Руденко.Посетители могут увидеть уникальные памятники из музейных фондов. Выставка объединяет вещевые и архивные материалы, фотографии, произведения графики и живописи, книги, раскрывающие сложную этническую и религиозную панораму Алтая, а также демонстрирующие живые праздничные традиции коренного населения, где сегодня особенно ярко проявляется этнокультурное своеобразие региона. Как отмечает куратор, представленные экспонаты показывают непрерывную связь Алтая с Россией, а также многоликость и внутреннее единство этого края.