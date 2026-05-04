В Екатеринбурге установят памятную доску группе «Агата Кристи»

Как сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета, в этом году центральным событием станет открытие памятной доски в честь группы «Агата Кристи», приуроченное к году уральского рока и 40-летию Свердловского рок-клуба.Доску разместят на территории Института радиоэлектроники и информационных технологий вуза. Автобусную экскурсию об истории группы проведет лидер «Агаты Кристи» Вадим Самойлов. В пресс-службе напомнили, что коллектив появился на радиофакультете университета в 1984 году и тогда назывался ВИА РТФ УПИ — Вокально-инструментальный ансамбль Радиотехнического факультета Уральского политехнического института.