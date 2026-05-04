Стартовал прием заявок на участие в фестивале «Казачья станица Москва»

Фото предоставлено организатором

Гостей ожидают показательные выступления по джигитовке, выступления творческих казачьих коллективов, ремесленные мастер-классы, традиционные игры и курени, отражающие уклад казаков из разных регионов России.Как отметил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, на 12 интерактивных площадках можно будет послушать казачьи песни, увидеть танцы, приобрести изделия народных промыслов и узнать о роли казачества в защите Отечества.В 2026-м площадка Всероссийского казачьего общества подготовит интерактивные лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры, выставки и исторические зарисовки из жизни казаков. На площадке ГМЗ им. М.А.Шолохова «Тихий дон - за веру и Отечество» представят выставку донских казаков, уникальные мастер-классы станиц Вёшенская и Кружилинская, фото-зону и большую этнографическую зону. На фестивале развернется «Казачье подворье», где регионы России воссоздадут традиционные курени, также состоятся межрегиональные турниры с участием более 300 спортсменов из большинства регионов РФ.Центральным событием по традиции станет освящение походного храма казаков, который передадут одному из казачьих обществ; трансляцию покажут на экранах главной сцены, после чего начнется гала-концерт с участием известных артистов и творческих казачьих коллективов.Прием заявок продлится до 12 июля 2026 года.