Музей кино на ВДНХ представил выставку о каскадерах

Фото: пресс-служба Минкультуры России

Проект организован совместно с Гильдией каскадеров России и позволяет узнать о тех, кто на пределе возможностей создает на экране секунды настоящей правды, оставаясь за кадром.Президент Гильдии каскадеров России Александр Иншаков подчеркнул, что это первая в России выставка о каскадерах в первом российском Музее кино, и она расскажет публике о них так, как никто раньше не делал.В экспозиции представлено около ста экспонатов из фондов Музея кино и коллекции Гильдии: костюмы, эскизы, бутафорское оружие, разбитые автомобили, защитная экипировка. Атмосферу дополняют металл в оформлении, брутальные фактуры, контрастный свет и звуки моторов с взрывами. Среди уникальных предметов — шлем каскадера Александра Микулина, в котором он исполнил проезд под трубовозом в фильме «Берегись автомобиля», комбинезон для горения погибшего Константина Кищука, гидрокостюм и подводный бокс со съемок «Человека-амфибии», а также награды отечественных каскадеров из России и из-за рубежа.Отдельный раздел посвящен женщинам-каскадерам. Создана также зона, посвященная президенту Гильдии Александру Иншакову. Посетители узнают о судьбах других выдающихся каскадеров, о тех, кто не боялся опасности ни перед камерой, ни на фронте. Выставка «Ремесло отважных, или Смелые люди» будет работать в Музее кино до конца 2026 года.