Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Валерий Филонов

На 86-м году жизни не стало актера и театрального режиссера Валерия Филонова.

Артист, известный телезрителям по сериалам «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы» и «Тайга», а также по фильмам «Салют-7» и «Мой друг Иван Лапшин», ушел из жизни 2 мая.Информация об этом появилась на портале «Кино-театр.ру».Свою карьеру Филонов начинал как актер на сцене, а в конце 1990-х занялся режиссурой. Созданный им спектакль «Эти свободные бабочки» шел на сцене петербургского «Приюта комедианта» более 600 раз, и ту же пьесу Леонарда Герша он поставил в Русском театре Эстонии. Дебют в кино состоялся в 1973 году в ленте «Цемент» по роману Федора Гладкова. За годы творческой деятельности Филонов принял участие более чем в 60 кинокартинах и телепроектах, продолжал сниматься в сериалах и в последнее время.