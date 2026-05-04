В Самаре открылась выставка Третьяковки «Состояние потока. Волга в русском искусстве»

В экспозиции представлены 73 произведения 50 российских художников — от начала XIX века до наших дней. Среди авторов такие имена, как Архип Куинджи, Борис Кустодиев, Аристарх Лентулов, Михаил Нестеров, Исаак Левитан, Кузьма Петров-Водкин, Алексей Саврасов и другие.Выставка исследует, как на протяжении двухсот лет менялись отношения человека и реки и как эти изменения отражались в искусстве.Географически проект охватывает всё течение Волги: здесь соседствуют работы столичных классиков и авторов из волжских городов — саратовской школы, казанского авангарда, самарского андеграунда. Экспозиция выстроена как путешествие по эпохам.К выставке подготовлено оригинальное музыкальное сопровождение от локальных музыкантов. Также запланированы выпуск иллюстрированного каталога, просветительская программа и запуск программы для подростков «Каникулы за Волгой».