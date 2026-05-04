Жюри конкурса композиторов Русского музыкального общества возглавит Роман Карманов

Соответствующее решение было принято РМО, которое также утвердило полный состав экспертного совета. Творческое состязание посвящено созданию произведений крупной формы на тему единства народов России и проходит в рамках Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным.Сам Роман Карманов подчеркнул, что фонд в первую очередь поддерживает проекты, где за яркой творческой идеей стоят подлинные ценности.«Конкурс композиторов на тему единства народов России — прямое тому подтверждение. По итогам конкурса будет создано произведение для народа, которое станет частью нашего культурного кода. Принять участие в оценке таких смыслов — честь для меня», — заявил генеральный директор ПФКИ.В состав жюри вошли признанные деятели музыки и культуры: дирижер и гендиректор концертного зала «Зарядье» Иван Рудин, художественный руководитель Московского государственного академического симфонического оркестра Иван Никифорчин, и.о. ректора Академии хорового искусства имени В.С. Попова Александр Соловьёв, главный дирижер Московского государственного академического камерного хора Тимофей Гольберг, гендиректор Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Андрей Борисов, а также руководитель Российского государственного музыкального телерадиоцентра Ирина Герасимова и другие специалисты.