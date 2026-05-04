ММОМА представит выставку Василия Нестеренко «В поисках Света»

С 6 мая в Московском музее современного искусства будет работать проект «В поисках Света». Экспозиция народного художника России и вице-президента Российской академии художеств включает живописные и графические произведения, созданные за последние четверть века, — всего более 120 работ.Посетители увидят как портреты и пейзажи, так и исторические полотна с духовными образами. Среди экспонатов — подготовительные эскизы для росписи Храма Христа Спасителя и мозаик для главного храма Вооруженных сил России. Путешествиям художника по стране посвящены несколько разделов: «О России с любовью», «Натурные впечатления», «Жажда странствий», а также серии, созданные по следам поездок от Сибири и Байкала до Дальнего Востока. Отдельный зал «Тайна сия велика есть» объединяет образы женской красоты и материнства, а произведения на исторические темы раскрыты через тему «Связь времен».Василий Нестеренко окончил МГАХИ им. Сурикова в 1995 году, работает в традициях классического реализма, известен умением сочетать академическую школу с патриотической и духовной тематикой. Его произведения хранятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Историческом музее, а также в других музейных и частных собраниях России и за рубежом.