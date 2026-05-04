В Якутии открыли 80-й по счету кинозал «Экстра Синема»
В Якутии заработал 80-й по счету кинозал сети «Экстра Синема», передает пресс-центр Республики Саха (Якутия).
Зал открыли в селе Тюбяй-Жархан Сунтарского района.
Технология «Экстра Синема» специально разработана для организации кинопоказов в условиях сложной инфраструктуры. Сегодня 80 залов сети работают по всей России, включая арктические территории, отметили в пресс-службе.
Отмечается, что жители Тюбяй-Жархан, где проживают свыше 500 человек, сами приняли решение об открытии кинозала на сельском сходе.
Первым фильмом, показанным в новом зале, стала картина Владимира Аммосова «Золото Тойон Бая».
«Важно, что такие проекты получают поддержку и на федеральном уровне, развитие культурной инфраструктуры в малых населенных пунктах обозначено в числе приоритетов президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Именно такая синергия инициативы людей и системной поддержки позволяет последовательно менять качество жизни в наших районах», — написал глава республики Айсен Николаев.
Фото: пресс-центр Республики Саха (Якутия)