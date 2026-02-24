В Москве отреставрируют главный дом городской усадьбы Карабановых, расположенный в Басманном районе. О планах по восстановлению объекта культурного наследия сообщил Сергей Собянин.





Здание на Бауманской улице является частью ансамбля «Дом с двумя флигелями и воротами», датируемого концом XVIII века и имеющего статус федерального памятника. Существует версия, что автором проекта мог быть знаменитый зодчий Матвей Казаков. Чертеж этого дома был включен в знаменитые «Альбомы партикулярных строений Москвы», куда архитектор отбирал лучшие частные постройки столицы.





Историки предполагают, что строительство усадьбы на территории бывшей Немецкой слободы началось в 1770-х годах. Первоначальный ансамбль включал главный дом и два симметричных флигеля, соединенных арками ворот с белокаменными колоннами. В 1960-е годы левый флигель был утрачен. Во время пожара 1812 года дом сильно пострадал и был восстановлен к 1815 году, поэтому дошедший до нас декор фасада относится уже к послепожарному периоду.





В разное время усадьба принадлежала дворянскому роду Карабановых, а последним владельцем до революции 1917 года был предприниматель Николай Занковский, чья фирма «ЭНЗЕ» производила фотопластинки. При нем усадьба стала доходным владением: в цоколе разместилось производство фотопластинок, красильная мастерская и дворницкая, на бельэтаже работали магазины, а часть помещений с 1904 по 1912 год арендовала библиотека имени А.С. Пушкина. После национализации в здании располагались общежитие для красноармейцев, классы всеобуча, затем различные учреждения и столовые.





Как отметил Сергей Собянин, после завершения всех реставрационных работ в историческом здании продолжит свою деятельность благотворительный фонд общественной организации «Российское кардиологическое общество».



