Марк Эйдельштейн сыграл военкора Роберта Капу в фильме Шарлотты Кольбер
Актер Марк Эйдельштейн сыграл легендарного фотографа Роберта Капу в биографическом фильме режиссера Шарлотты Кольбер.
Компанию российскому актеру на съемочной площадке фильма Becoming Capa [Как я стал Капой — прим.ред.] составила Эстер Макгрегор, звезда картин «Плохая девочка» и «Комната по соседству». Она воплотила на экране образ Герды Таро, фотографа и близкой подруги Капы.
Роберт Капа обрел мировую известность благодаря снимку «Падающий солдат», сделанному в начале Гражданской войны в Испании, а также кадрам высадки союзников в Нормандии. Режиссером проекта выступила Шарлотта Кольбер, известная по фильму «Она будет», а операторскую работу взял на себя Павел Погорельский, ранее работавший над фильмом «Солнцестояние».
Съемочный процесс, проходивший в Испании и Франции, уже завершен. Сейчас картина находится на стадии постпродакшна. Ожидается, что премьера фильма состоится на одном из ближайших международных кинофестивалей.
Помимо работы над байопиком, Марк Эйдельштейн также должен появиться во втором сезоне сериала «Мистер и миссис Смит».
Фото: Артур Новосильцев/АГН "Москва"