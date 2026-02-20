Марк Эйдельштейн сыграл военкора Роберта Капу в фильме Шарлотты Кольбер

Актер Марк Эйдельштейн сыграл легендарного фотографа Роберта Капу в биографическом фильме режиссера Шарлотты Кольбер.





Компанию российскому актеру на съемочной площадке фильма Becoming Capa [Как я стал Капой — прим.ред.] составила Эстер Макгрегор, звезда картин «Плохая девочка» и «Комната по соседству». Она воплотила на экране образ Герды Таро, фотографа и близкой подруги Капы.





Роберт Капа обрел мировую известность благодаря снимку «Падающий солдат», сделанному в начале Гражданской войны в Испании, а также кадрам высадки союзников в Нормандии. Режиссером проекта выступила Шарлотта Кольбер, известная по фильму «Она будет», а операторскую работу взял на себя Павел Погорельский, ранее работавший над фильмом «Солнцестояние».





Съемочный процесс, проходивший в Испании и Франции, уже завершен. Сейчас картина находится на стадии постпродакшна. Ожидается, что премьера фильма состоится на одном из ближайших международных кинофестивалей.



