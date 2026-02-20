В Архангельске представят премьеру фильма о художнике Александре Борисове
В Архангельске состоится премьерный показ документального фильма, посвященного художнику и провидцу Александру Борисову.
Лента «Великий. Северный. Железнодорожный» расскажет о жизни живописца и его идее создания «магистрали трех океанов».
Представитель «Проектного офиса развития Арктики» Лев Левит рассказал, что премьера пройдет 20 февраля.
Борисов, считающийся первым живописцем Арктики, обучался в Соловецком монастыре и Академии художеств, участвовал в экспедициях и исследовал Новую Землю. Его работы выставлялись в Европе и США. Помимо творчества, он занимался изучением жизни Крайнего Севера и предложил идею строительства железной дороги, которая связала бы европейский север с Тихим океаном.
Режиссер и сценарист Валентин Юшкевич отметил, что его команда впервые уделила особое внимание не только живописи Борисова, но и его инженерному проекту.
Проект Борисова, инициированный в 1910-х годах, поддержали такие государственные деятели, как Сергей Витте, Владимир Ленин, Иосиф Сталин. Современные эксперты также находят эту идею актуальной. Фильм создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а в работе над ним участвовали восемь специалистов в области истории, экономики, искусствоведения, музейного дела и краеведения.
Фото: кадр видео/youtube.com/@porarctic