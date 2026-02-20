В Архангельске представят премьеру фильма о художнике Александре Борисове

В Архангельске состоится премьерный показ документального фильма, посвященного художнику и провидцу Александру Борисову.



Лента «Великий. Северный. Железнодорожный» расскажет о жизни живописца и его идее создания «магистрали трех океанов».





Представитель «Проектного офиса развития Арктики» Лев Левит рассказал, что премьера пройдет 20 февраля.





Борисов, считающийся первым живописцем Арктики, обучался в Соловецком монастыре и Академии художеств, участвовал в экспедициях и исследовал Новую Землю. Его работы выставлялись в Европе и США. Помимо творчества, он занимался изучением жизни Крайнего Севера и предложил идею строительства железной дороги, которая связала бы европейский север с Тихим океаном.





Режиссер и сценарист Валентин Юшкевич отметил, что его команда впервые уделила особое внимание не только живописи Борисова, но и его инженерному проекту.



