В Архангельске представят премьеру фильма о художнике Александре Борисове

В Архангельске состоится премьерный показ документального фильма, посвященного художнику и провидцу Александру Борисову.

Лента «Великий. Северный. Железнодорожный» расскажет о жизни живописца и его идее создания «магистрали трех океанов».

Представитель «Проектного офиса развития Арктики» Лев Левит рассказал, что премьера пройдет 20 февраля. 

Борисов, считающийся первым живописцем Арктики, обучался в Соловецком монастыре и Академии художеств, участвовал в экспедициях и исследовал Новую Землю. Его работы выставлялись в Европе и США. Помимо творчества, он занимался изучением жизни Крайнего Севера и предложил идею строительства железной дороги, которая связала бы европейский север с Тихим океаном.

Режиссер и сценарист Валентин Юшкевич отметил, что его команда впервые уделила особое внимание не только живописи Борисова, но и его инженерному проекту. 

Проект Борисова, инициированный в 1910-х годах, поддержали такие государственные деятели, как Сергей Витте, Владимир Ленин, Иосиф Сталин. Современные эксперты также находят эту идею актуальной. Фильм создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а в работе над ним участвовали восемь специалистов в области истории, экономики, искусствоведения, музейного дела и краеведения.

Фото: кадр видео/youtube.com/@porarctic