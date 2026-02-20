Скончался актер из сериалов «Анатомия страсти» и «Эйфория» Эрик Дэйн

На 54-м году жизни скончался Эрик Дэйн, звезда сериалов «Анатомия страсти» и «Эйфория». Ему был 51 год. Информацию о смерти подтвердил журнал People.



«С тяжестью на душе мы сообщаем, что Эрик Дэйн ушел из жизни в четверг после мужественной борьбы с БАС. Он провел свои последние дни в окружении друзей, преданной жены и двух прекрасных дочерей Билли и Джорджии, которые были для него центром мира», — говорится в сообщении семьи актера.





Наибольшую известность артисту принесла роль хирурга Марка Слоана в культовом сериале «Анатомия страсти». Помимо этого, он был задействован в таких проектах, как «Зачарованные» (Charmed) и «Эйфория».



