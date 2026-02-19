Начались съемки сериала «Трасса 2»

Стартовали съемки нового детективного проекта — сериала «Трасса 2», сообщает онлайн-кинотеатр Okko.



Картина станет частью неформальной антологии, куда уже входят проекты «Хрустальный» и «Трасса». Создатели сообщили, что новый сериал будет сюжетно самостоятельным и не потребует от зрителя знакомства с предыдущими работами.





Автором сценария выступил Олег Маловичко, известный по работе над «Трассой» и «Хрустальным». Режиссерское кресло занял Константин Статский, чьим проектом ранее был первый сезон «Мажора».





Действие разворачивается в Заполярье, в отрезанном от Большой земли городе Яркий. Добраться до него можно только по зимнику — сезонной дороге, функционирующей с ноября по май. Жизнь в этом суровом крае теплится во многом благодаря разработке старой шахты, куда съезжаются сотни рабочих.





Сюжет закручивается вокруг жестокого убийства молодой женщины. Начальник местного ОВД, опасаясь, что громкое дело может навредить интересам стройки, пытается замять расследование. Однако его сноха Зоя решает не дать преступлению сойти с рук и начинает собственное разбирательство.



