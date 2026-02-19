Выставка «Время героев» откроется в музее Г.О.Р.А.

В филиале Музея Победы — музее «Главные Оружейные Реликвии Армии» — готовится к открытию новый фотопроект, посвященный участникам специальной военной операции.



Экспозиция «Время героев» начнет работу 20 февраля, ее открытие приурочено ко Дню защитника Отечества.





В планшетную экспозицию войдут портреты героев, снятые в местах, которые связаны с их текущей профессиональной деятельностью. Съемки проходили в Москве, Подмосковье, Тюмени, Волгограде, Самаре, Уфе и других городах. Дополнят выставку репортажные кадры, сделанные во время парада на Красной площади. Посетители увидят работы фотокорреспондентов РИА Новости Станислава Красильникова, Владимира Астапковича, Григория Сысоева, Алексея Никольского, Кристины Кормилицыной, Александра Кряжева, Кирилла Браги, Кирилла Зыкова, Евгения Биятова и других.





«В преддверии Дня защитника Отечества мы открываем выставку, посвященную российским воинам, героям специальной военной операции. Мы видим на этих фотографиях мужественных, волевых людей, доказывающих верность Родине как на поле боя, так и в мирной жизни. Когда вглядываешься в их лица, то понимаешь, что всех их объединяет главное — любовь и преданность своей стране», — рассказал генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.



