Музей обороны представит выставку к 85-летию Московской битвы

В Москве готовится к открытию новая экспозиция, приуроченная к 85-летию Московской битвы.



Выставка «Город, который не сдался» начнет свою работу 20 февраля в Государственном музее обороны Москвы. Она расскажет о переломном моменте в истории города, когда он превратился в прифронтовую крепость, а его жители встали на защиту Родины.





Основное внимание в экспозиции уделено рассказу о том, как жила и выживала Москва в период обороны. Посетители узнают о работе промышленности, городского транспорта, энергетиков и госпиталей, сообщает департамент культуры Москвы.





«Год 85-летия Московской битвы мы начинаем выставкой „Город, который не сдался“. Основу ее предметной части составляют личные вещи жителей города, их переписка и воспоминания. В фотографиях В.Н. Минкевича, Б.Е. Вдовенко и А.В. Устинова представлены виды Москвы, готовящейся к обороне. Эти работы передают величие и красоту города, а также стойкость и несгибаемую волю его жителей и защитников», — рассказал куратор выставки Олег Кржижановский.





Посетители смогут увидеть редкие кадры военной хроники, инструменты и образцы продукции, выпускавшейся на заводах «Калибр» и «Вымпел», а также документы, отражающие повседневный труд рабочих. Отдельный раздел выставки посвящен жизни простых москвичей. Несмотря на воздушные тревоги, ночные дежурства и тяжелые смены, город продолжал жить культурной жизнью: работали кинотеатры, библиотеки и концертные залы.



