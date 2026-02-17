Ансамбль песни и пляски донских казаков выступит в 40 городах России
Государственный академический ансамбль песни и пляски донских казаков отправится в масштабное турне по России, передает ТАСС.
Коллектив, отмечающий 90-летие, даст концерты более чем в 40 городах страны. О планах на пресс-конференции рассказала директор ансамбля Наталья Шепелева.
По ее словам, коллектив отправится в гастрольный тур в марте и завершит его в апреле. Юбилейный концерт в Москве состоится 5 апреля, а 17 апреля коллектив выступит в Ростове-на-Дону.
На осень запланированы гастроли по городам Сибири и Алтая. Завершится концертный тур в Красноярске.
Художественный руководитель ансамбля Александр Буйвол отметил, что в юбилейную программу войдут лучшие номера из репертуара коллектива, созданные в разные годы. В том числе зрителям представят постановку, которая была впервые показана почти 70 лет назад.
К празднованию круглой даты ансамбль готовит не только гастрольную программу. Идет работа над фильмом, посвященным истории создания коллектива, его первым руководителям и участникам. Кроме того, в Ростовском областном музее краеведения откроется выставка, где будут экспонироваться раритетные сценические костюмы.
