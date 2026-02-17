Ансамбль песни и пляски донских казаков выступит в 40 городах России

Государственный академический ансамбль песни и пляски донских казаков отправится в масштабное турне по России, передает ТАСС.



Коллектив, отмечающий 90-летие, даст концерты более чем в 40 городах страны. О планах на пресс-конференции рассказала директор ансамбля Наталья Шепелева.



По ее словам, коллектив отправится в гастрольный тур в марте и завершит его в апреле. Юбилейный концерт в Москве состоится 5 апреля, а 17 апреля коллектив выступит в Ростове-на-Дону.



Художественный руководитель ансамбля Александр Буйвол отметил, что в юбилейную программу войдут лучшие номера из репертуара коллектива, созданные в разные годы. В том числе зрителям представят постановку, которая была впервые показана почти 70 лет назад.



