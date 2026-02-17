Красноярский край открывает прием заявок на субсидии для киносъемок
В Красноярском крае стартовал прием заявок на получение субсидий для кинопроизводителей.
Первый этап конкурсного отбора на предоставление государственной поддержки организациям кинематографии пройдет со 2 марта по 1 апреля 2026 года, сообщает региональное министерство культуры.
Субсидии предназначены для возмещения части затрат, понесенных в связи с производством национальных фильмов на территории региона. Общий объем средств, выделенных на эти цели, составит 50 млн рублей.
Второй этап конкурсного отбора запланирован на осень 2026 года.
Напомним, в Красноярском крае действует система мер государственной поддержки организаций кинематографии, включая субсидии на финансовое возмещение части затрат в связи с производством национальных фильмов на территории края (рибейтов). Данная программа предоставления субсидий стала возможной благодаря вступлению в силу закона Красноярского края о государственной поддержке кинематографии.
Фото: Pixabay