В Москве стартовал новый сезон фестиваля «Живая сцена»

Четвертый сезон фестиваля «Живая сцена» стартовал в Москве.



Масштабное событие, ежегодно объединяющее участников Содружества школьных театров, в этом году примет более 900 коллективов. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.





«Ребята в театральных мастерских под руководством опытных наставников, в том числе действующих известных актеров и режиссеров, участвуют в мастер-классах, ставят спектакли и создают декорации. И главной творческой площадкой для них становится масштабный фестиваль «Живая сцена», который с каждым сезоном собирает все больше участников. В этом году свои таланты покажут более 900 школьных и студенческих коллективов», — отметила Анастасия Ракова.



