В Москве стартовал новый сезон фестиваля «Живая сцена»
Четвертый сезон фестиваля «Живая сцена» стартовал в Москве.
Масштабное событие, ежегодно объединяющее участников Содружества школьных театров, в этом году примет более 900 коллективов. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Масштабное событие, ежегодно объединяющее участников Содружества школьных театров, в этом году примет более 900 коллективов. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
«Ребята в театральных мастерских под руководством опытных наставников, в том числе действующих известных актеров и режиссеров, участвуют в мастер-классах, ставят спектакли и создают декорации. И главной творческой площадкой для них становится масштабный фестиваль «Живая сцена», который с каждым сезоном собирает все больше участников. В этом году свои таланты покажут более 900 школьных и студенческих коллективов», — отметила Анастасия Ракова.
Фестиваль проводится по двум направлениям. В «Благосклонной Талии» участвуют все школьные и студенческие театры: коллективы делятся опытом постановок, фотографиями, видеоматериалами, афишами и рассказывают о жизни своих театров. Направление «Школьная Мельпомена» объединяет конкурсные показы. Участники могут представить спектакли в номинациях «Драматический спектакль», «Музыкальный спектакль», «Театральный олимп» и «Историческая память». Жюри оценивает видеозаявки, после чего лучшие коллективы выходят на живую сцену.
Фото: Pixabay