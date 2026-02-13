В Сочи откроется XIX Зимний международный фестиваль искусств
19 февраля на сцене Зимнего театра Сочи состоится торжественная церемония открытия XIX Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета, сообщает минкультуры края.
Форум традиционно объединяет на одной площадке звезд классической, джазовой, эстрадной и этнической музыки, ведущих солистов мирового балета, артистов мюзикла и оперетты, а также признанные драматические, танцевальные и экспериментальные театральные коллективы.
В числе участников юбилейного смотра — пианист Денис Мацуев, скрипач Вадим Репин и баритон Ильдар Абдразаков. На сцену выйдут камерный ансамбль «Солисты Москвы» и Всероссийский юношеский симфонический оркестр. За дирижерским пультом — Юрий Башмет.
Фестиваль основан в 2008 году и проходит под руководством маэстро Башмета.
Фото: пресс-служба минкультуры Краснодарского края