Брэдли Купер договаривается о главной роли в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена»

Американский актер Брэдли Купер может сыграть главную роль в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена».





Семикратный номинант на «Оскар» ведет переговоры со студией Warner Bros. об участии в проекте, пишет Deadline.





Режиссером проекта назначен Ли Айзек Чун («Смерчи»).





В случае согласия Купер составит компанию ранее утвержденной на главную женскую роль Марго Робби, компания которой LuckyChap займется продюсированием. По информации источников, актер давно хотел поработать с Робби, а после встречи с Чуном заинтересовался проектом.





Съемки фильма с рабочим названием «Оушены» намечены на 2026 год. Сюжет держится в секрете, а сценарий, основанный на персонажах оригинального фильма, подготовила Кэрри Соломон.





Фото: AP/ТАСС











