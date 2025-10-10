Библиотеки и культурные центры Москвы за лето провели почти 9,5 тысячи мероприятий

Почти 9,5 тысячи мероприятий прошло за летний период в библиотеках и культурных центрах Москвы, сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.





Мероприятия посетили 2,8 миллиона человек.





«Аудитория программ библиотек и культурных центров этим летом превысила 2,8 млн человек. Москвичи и туристы общались с писателями и поэтами, знакомились с русскими народными промыслами, посещали театральные постановки и концерты», — рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.





Летняя культурная программа была разнообразной. Одним из ключевых событий стал фестиваль «Красная площадь». Проект «Книга в городе» представил чтение литературных произведений звездами театра и кино, а для юных москвичей в рамках «Культлета» проводили мастер-классы по народным промыслам.



Также за три летних месяца читатели взяли в 440 городских библиотеках около 2,5 млн книг.





Фото: пресс-служба департамента культуры Москвы











