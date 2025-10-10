Обновленная экспозиция «Легенды советского кино» откроется в Музее Победы

17 октября в Музее Победы начнет работу обновленная экспозиция «Легенды советского кино».



Выставка, приуроченная ко Дню отца, познакомит посетителей примерно с 20 раритетными предметами из музейных фондов, рассказали в пресс-службе музея.





«Наша выставка расскажет о судьбах мужчин в годы Великой Отечественной войны, которые во время сложнейших испытаний были не только отважными бойцами Красной Армии, но и оставались нежными и любящими отцами. Солдаты и офицеры часто также заменяли отцов обездоленным и потерявшим родных ребятам, которые красноармейцы находили в разрушенных городах и селах. Бойцы отогревали детей у походных кухонь, кормили фронтовым пайком, многих детям удавалось остаться в полках и подразделениях. О судьбах таких сынов полка также узнают гости музея на Поклонной горе», — говорится в сообщении музея.





В программе также показ кинофильма «Судьба человека» Сергея Бондарчука.





Среди экспонатов — рисунки и страницы фронтового дневника художника Анатолия Кокорина, прошедшего тяжелый освободительный путь. На его зарисовках изображены мальчишки в не по росту больших шинелях, а также красноармейцы и партизаны, ставшие их опекунами. Один из самых интересных предметов — деревянная игрушка в виде бегущего жеребенка, которую боец Владимир Беликов собственноручно вырезал для сына. Дополнят экспозицию фотографии военного времени, советский медальон и брошюра с поэмой Константина Симонова «Сын артиллериста».









