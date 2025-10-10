В Подмосковье стартовала восьмая сессия «Единая модель продвижения музеев»

В подмосковной Истре стартовала восьмая стратегическая сессия «Единая модель продвижения музеев».



Мероприятие, организованное РОСИЗО при поддержке Минкультуры России, собрало около 200 представителей музейной сферы из всех регионов страны, от Калининграда до Владивостока, а также коллег из Беларуси. Впервые к проекту присоединились специалисты из Чечни.





В первый день перед участниками выступили восемь экспертов.





Заместитель министра культуры РФ Сергей Першин рассказал о каталоге «Главные темы России — 2025» и работе с молодежью. Представитель Третьяковской галереи Татьяна Юденкова рассказала о крупных выставочных проектах.





Директор по маркетингу Maison Dellos Мария Шумакова говорила о гастрономии как культурном проекте, а директор Музея МХАТ Павел Ващилин — о привлечении молодежи.



Куратор Мариам Андреасян объяснила особое значение сувениров как источника инфоповодов.





Фото предоставлено организатором