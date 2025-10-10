Заявки на чемпионат «История будущего» поступили из 21 региона

На юбилейный V Международный культурно-образовательный чемпионат «История будущего» в 2025 году подано более 100 заявок от 500 участников из 21 региона России и 7 других стран, сообщили организаторы.





Список претендентов, прошедших во второй этап — устное собеседование, которое состоится с 13 по 20 октября, — станет известен 10 октября. Имена финалистов назовут 24 октября, а 23 ноября они отправятся в Сочи для очной защиты своих проектов. Финальные мероприятия пройдут до 27 ноября 2025 года на базе федерального центра подготовки «Юг Спорт». Все победители получат денежные премии.





Тематикой Пятого, юбилейного чемпионата стало «Сотрудничество между странами и регионами в области культуры». Основной площадкой выбраны Сочи, куда приедут 23 команды молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, успешно прошедших отбор.





«Интерес к чемпионату растет с каждым годом, что подтверждается увеличением числа участников, городов и стран, вовлеченных в проект. В 2025 году поступило более ста заявок от талантливых студентов из разных уголков России и мира — это говорит о широкой географии и многообразии творческих инициатив. Участники представили действительно оригинальные и самобытные проекты, охватывающие самые разные направления — от формирования творческих сообществ до внедрения современных технологий. Особенно вдохновляет энергия молодежи, которая активно ищет возможности для международного сотрудничества в сфере искусства, расширяет культурные горизонты и открывает новые пути для своего творческого и личностного роста», — отметила Елена Головнина, генеральный директор Российского фонда культуры.





На первом, заочном этапе конкурсанты со всего мира представили жюри разнообразные проекты. Среди них — разработки в сфере технологий виртуальной и дополненной реальности, искусственного интеллекта и нейросетей, различные виды геймификации, цифровые платформы и веб-технологии, многоформатные мультимедиа, авторские бренды и сувенирная продукция, а также фестивали, молодежные и творческие объединения, мероприятия, культурные выставки и многое другое.





Фото предоставлено организатором