Мозаика Купера стала самым дорогим лотом ярмарки «Арт Россия»

Самым дорогим лотом на ярмарке «Арт Россия» в Москве стала мозаика Юрия Купера «Кораблик».





Ее продали за 7,5 млн рублей.





Как сообщили в пресс-службе организаторов, работа «Кораблик» Юрия Купера оказалась самой дорогой продажей на ярмарке современного академического искусства «Арт Россия. Классика. Новый взгляд».





Также в пресс-службе отметили, что второе место по стоимости занял диптих Олега Иващенко «Москва» (1,8 млн рублей), а третье — картина Алексея Адамова «Солнечная пристань» (1,5 млн рублей).





Ярмарка впервые прошла в Гостином дворе с 24 по 27 сентября. За четыре дня ее гостями стали более 25 тысяч человек. На площадке было представлено 96 стендов независимых художников и галерей, при этом организаторы получили 1,5 тысячи заявок на участие. Отличительными чертами представленных работ стали техническое мастерство, глубокие сюжеты и тонкая работа с историческим и культурным наследием страны.





Проект был основан корпорацией «Синергия» и искусствоведом Елизаветой Фроловой при поддержке Российской академии художеств.





«Арт Россия» проводится шесть лет и прежде была сосредоточена на актуальном искусстве. С этого года ярмарка расширена до двух событий — весной традиционно будет проходить ярмарка актуального искусства, а осенью — современного академического, уточнили в пресс-службе.





