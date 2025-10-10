Кирилло-Белозерский монастырь отсканируют лазерными системами

10.10.2025
Кирилло-Белозерский монастырь ждет масштабная оцифровка с помощью новейшего лазерного оборудования.
Работы по сканированию начнутся в октябре силами МИИГАиК.
Как заявил гендиректор музея-заповедника Михаил Шаромазов, участники экспедиции Московского государственного университета геодезии и картографии приступили к сбору данных для разработки цифровых моделей под руководством декана Карины Хачатрян. Первыми объектами сканирования станут Успенский собор и часовня преподобного Кирилла Белозерского.
Команда уже провела аэрофотосъемку территории с дрона «Геоскан 401». Как отметил Андрей Куприянов, заведующий кафедрой прикладной геодезии МИИГАиК, главная цель этой работы — сохранение культурного и исторического наследия страны.
Для проекта был создан Центр коллективного пользования, оснащенный передовыми лазерными системами.
«Оборудование... — это новейшая, самая высокая мировая технология», — уточнил руководитель центра Андрей Куприянов.
Дополнительно будет проведена детальная съемка труднодоступных артефактов, таких как изразцы и иконы на башнях монастыря.
Фото: газета "Культура"