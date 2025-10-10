В Петербурге стартовал конкурс оперных исполнителей имени Шаляпина

В Санкт-Петербурге стартовал второй Международный конкурс молодых оперных исполнителей имени Федора Шаляпина.



Член жюри Фабио Мастранджело сообщил, что отборочный тур по видеозаписям собрал более 350 заявок со всего мира, передает ТАСС.





Организаторами конкурса выступили Музыкальный театр имени Федора Шаляпина и Музей театрального и музыкального искусства при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и городского комитета по культуре. Среди подавших заявки — артисты из многих регионов России, включая ДНР и ЛНР, а также из Белоруссии, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, КНДР и Южной Кореи, Германии, США, Украины и Эквадора.





«Из всех приславших заявки мы выбрали самых выдающихся 36 человек, хотя это было непросто. Надеюсь, они оправдают наши ожидания», — поделился Фабио Мастранджело. Конкурсанты будут выступать в Концертном зале на Английской набережной, который, по словам маэстро, обладает «фантастической акустикой». Ее высоко оценил Валерий Гергиев, который, возможно, рассмотрит эту площадку для будущего Конкурса имени Петра Чайковского.





Жюри под председательством оперной певицы Вероники Джиоевой включает таких известных деятелей искусства, как Ханс-Йоахим Фрай, Марио Дради, Георгий Исаакян, Умберто Фанни и Алексей Тихомиров.





Участникам предстоит пройти несколько испытаний: в первом туре — исполнить две разнохарактерные арии, во втором — народную песню, камерное сочинение и арию Моцарта. Второй тур пройдет 13 октября в Шереметевском дворце, а финал состоится 15 октября на сцене Большого зала филармонии, где и будут объявлены имена победителей.











