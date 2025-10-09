В Казани открылась выставка РОСИЗО «Смыслы и промыслы»

Национальный музей Республики Татарстан 9 октября представил масштабную выставку «Смыслы и промыслы».



Этот проект, охватывающий разнообразное народное искусство центральных областей России, станет финальным в серии мероприятий национального проекта «Народные художественные промыслы» РОСИЗО. Выставка будет доступна по 14 декабря 2025 года.





Гости вернисажа получат уникальную возможность увидеть не только музейные предметы, но и произведения, созданные народными мастерами, познакомиться с очень редкими и необычными изделиями, рассказали организаторы.





Формирование экспозиции стало результатом совместной работы РОСИЗО, Государственного музея искусства народов Востока, Национального музея Республики Татарстан и Союза художников России.





Фото предоставлено организатором