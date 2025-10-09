Роман нобелевского лауреата Краснахоркаи выйдет в России в 2026 году

Издательство «Эксмо-АСТ» сообщило о планах редакции Corpus в 2026 году выпустить роман нобелевского лауреата Ласло Краснакорхаи.





«В 2026 году Corpus издаст роман „Возвращение барона Венкхейма“ — в переводе Вячеслава Середы и Ольги Серебряной», — сообщили в издательстве.





Речь идет о новом произведении Краснахоркаи.





В России произведения Краснакорхаи издает именно редакция Corpus, входящая в издательский холдинг АСТ. Ранее на русском языке уже вышли два его романа — «Меланхолия сопротивления» и «Сатанинское танго».





Ласло Краснахоркаи является признанным европейским классиком, лауреатом Международной Букеровской премии.





Фото: Pixabay