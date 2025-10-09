На выставке «Эффект памяти формы» в Москве представят работы из металла

Выставка «Эффект памяти формы», где будут представлены монументальные работы из металла, откроется в Москве 16 октября.



В экспозиции в пространстве «Суперметалл» — произведения девяти авторов.





«Проект предлагает зрителю по-новому взглянуть на металл как на ключевой художественный медиум, выходящий за рамки традиционных представлений и хранящий „память формы“. На выставочной площади в 2 тыс. кв. м размещены 20 масштабных произведений из металла. Основная часть экспозиции представлена в лобби, один из объектов установлен во внутреннем дворе. Проект объединил художников, для которых металл является одним из ключевых медиумов», — отметили организаторы.





Центральными объектами стали скульптурный рельеф «Завеса» Дмитрия Жукова, инсталляция «Переход» Анастасии Государенковой и «Сон разума» Николая Гарькуна. В рамках выставки, которая продлится до 30 ноября, посетителей ждут лекции и экскурсии.





Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости