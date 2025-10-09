В Москве госпитализирован актер Александр Збруев

Выставка откроется в Москве 16 октября.
Президент театра «Ленком» Марк Варшавер заверил, что оснований для тревоги о состоянии здоровья арти...
Проект посвящен памяти народного художника РФ.
Ни одного спектакля, который бы уцелел после пожара, не осталось.
Во Владивостоке труппа представит оперетту «Сильва».
Сиквел фильма Мэла Гибсона «Страсти Христовы» начнут снимать в Риме с совершенно новыми исполнителям...
Восстановление мемориала, расположенного в парке Брджанка, было проведено при поддержке правительств...
Заявки подали представители 27 государств.
Такая возможность появилась благодаря соглашению, которое губернатор Владислав Кузнецов подписал с р...
Артист вошел в состав группы российских деятелей искусства.
Церемония награждения прошла в Государственном русском драматическом театре им. Н.А. Бестужева.
Торжественный вечер, прошедший в Русском доме в Брюсселе 8 октября, был приурочен к его 30-летию.
На заключительные мероприятия съехались лауреаты — любители кино, операторы и руководители видеост...
Торжественный старт фестивалю на сцене Мордовской государственной филармонии дал Государственный кам...
Реализация проектов запланирована на 2026 год.
В отреставрированном здании снова откроют ресторан.
Площадь мастерской увеличилась в 2,5 раза и теперь включает выставочный зал, библиотеку, коворкинг-з...
Концерты состоятся на главных площадках столицы: в Зале имени Чайковского, Камерном зале филармонии,...
