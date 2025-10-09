В Москве госпитализирован актер Александр Збруев

09.10.2025

Александр Збруев, народный артист РСФСР, доставлен в институт Склифосовского, передает RT.

Сообщается, что артиста госпитализировали в ночь с 8 на 9 октября.

Президент театра «Ленком» Марк Варшавер заверил, что оснований для тревоги о состоянии здоровья артиста нет.

По его информации, Збруев пробудет в больнице всего несколько дней. Причиной госпитализации стало то, что актер почувствовал себя плохо накануне спектакля «Вишневый сад», и он не смог принять в нем участие.

Фото: Пелагия Тихонова/АГН "Москва"