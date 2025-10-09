Хабаровский музтеатр отправится на гастроли на Дальний Восток

Гастрольный тур с опереттой «Сильва» планирует провести в своем 100-м сезоне Хабаровский краевой академический музыкальный театр, передает ТАСС.



Об этом рассказал художественный руководитель Никита Туранов.





«Зимой после Нового года, надеюсь, мы приедем во Владивосток и выступим на Приморской сцене Мариинского театра. Потому что как раз таки вот та премьера оперетты „Сильва“, которая будет выпущена через пару дней в Хабаровске, мы хотим ее привезти во Владивосток. И жители Дальнего Востока, Владивостока будут одними из первых, кто увидит этот спектакль», — заявил Туранов на пресс-конференции, добавив, что в планах труппы сделать гастроли в Приморье регулярными.





Премьера спектакля, которым театр открылся 100 сезонов назад, состоится в Хабаровске 11 и 14 октября. Публике представят полностью обновленную версию с другим либретто и новой музыкальной редакцией. В ноябре оперетту покажут в Благовещенске.





Фото: Freepik