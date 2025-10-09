В сербском Алексинаце торжественно открыли отреставрированный памятник русским добровольцам

09.10.2025
В городе Алексинац после масштабной реставрации состоялась церемония открытия памятника русским добровольцам, сражавшимся в 1876 году за свободу Сербии против турецкого владычества.
Восстановление мемориала, расположенного в парке Брджанка, было проведено при поддержке правительства Сербии и Ямало-Ненецкого автономного округа РФ. Инициатором реставрационных работ выступил Русский дом в Белграде.
Память павших воинов почтили архиепископ и митрополит Нишский Арсений, который возглавил богослужение. К монументу возложили цветы и венки представители местных властей, российские дипломаты, соотечественники, духовенство, ученики школы при посольстве РФ и местные жители. На церемонии также присутствовала делегация ЯНАО.
Культурным дополнением к событию стал концерт солистов Русского народного ансамбля «Россия» имени Зыкиной.
Памятник русским добровольцам был открыт в Алексинаце 8 ноября 1880 года на средства, собранные патриотической общественностью России. Спустя полтора века он был отреставрирован также благодаря активному участию российской стороны.
Фото: Посольство России в Республике Сербия