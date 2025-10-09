В сербском Алексинаце торжественно открыли отреставрированный памятник русским добровольцам

В городе Алексинац после масштабной реставрации состоялась церемония открытия памятника русским добровольцам, сражавшимся в 1876 году за свободу Сербии против турецкого владычества.





Восстановление мемориала, расположенного в парке Брджанка, было проведено при поддержке правительства Сербии и Ямало-Ненецкого автономного округа РФ. Инициатором реставрационных работ выступил Русский дом в Белграде.





Память павших воинов почтили архиепископ и митрополит Нишский Арсений, который возглавил богослужение. К монументу возложили цветы и венки представители местных властей, российские дипломаты, соотечественники, духовенство, ученики школы при посольстве РФ и местные жители. На церемонии также присутствовала делегация ЯНАО.





Культурным дополнением к событию стал концерт солистов Русского народного ансамбля «Россия» имени Зыкиной.





Памятник русским добровольцам был открыт в Алексинаце 8 ноября 1880 года на средства, собранные патриотической общественностью России. Спустя полтора века он был отреставрирован также благодаря активному участию российской стороны.





Фото: Посольство России в Республике Сербия