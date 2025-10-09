Дети на Чукотке смогут учиться у преподавателей Московской консерватории

Чукотские дети смогут учиться музыке у преподавателей Московской консерватории.



Такая возможность появилась благодаря соглашению, которое губернатор Владислав Кузнецов подписал с ректором МГК имени П. И. Чайковского Александром Соколовым.





Как сообщил Кузнецов в своем Telegram-канале, эта договоренность направлена на повышение качества музыкального образования в округе.





«Продолжаем работу по развитию дополнительного образования в округе: уже рассказывал о наших договоренностях с ГИТИСом. Подписал еще одно соглашение о сотрудничестве — с ректором Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Александром Сергеевичем Соколовым. Договоренность с Консерваторией позволит сделать музыкальное образование в округе эффективнее: дети получат возможность учиться у лучших специалистов страны, которые будут приезжать на Чукотку», — написал губернатор.





В рамках сотрудничества также планируется проводить стажировки и мастер-классы для педагогов дополнительного образования Чукотки.









