В Саранске прошел первый джазовый фестиваль

С 5 по 7 октября Саранск стал центром джазовой музыки.



Как отметила министр культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия Светлана Баулина, для столицы Мордовии это событие стало важным этапом творческого развития региона.





Торжественный старт фестивалю на сцене Мордовской государственной филармонии дал Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема под руководством Бориса Фрумкина. Вместе с оркестром в этот вечер на сцену вышла джазовая вокалистка Анна Бутурлина. В программе концерта были произведения джазовых «классиков» — Джорджа Гершвина, Дюка Эллингтона, Олега Лундстрема.





Продолжился музыкальный марафон в Государственном театре оперы и балета имени И.М. Яушева, где оркестр Лундстрема представил не только джазовые композиции, но и аранжировки популярных песен.





Финальным аккордом фестиваля стал концерт «От классики до джаза» с участием народного артиста России, пианиста Дениса Мацуева, впервые посетившего с выступлением Мордовию. Публика услышала «традиционный джаз» и джазовые импровизации на мелодии Бородина, Римского-Корсакова, Рахманинова, Хачатуряна, Грига и Сен-Санса. На сцене также выступили виртуозы: контрабасист Андрей Иванов, ударник Давид Ткебучава, домристка Екатерина Мочалова и другие.





В рамках фестиваля солисты оркестра Лундстрема провели для учащихся Саранского музыкального училища мастер-классы.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ