15 организаций получили гранты в сфере музыкального искусства

Финансовую поддержку в рамках конкурса грантов в сфере музыкального искусства получили 15 организаций и творческих коллективов.





Реализация проектов запланирована на 2026 год.





«В 2026 году обладателями грантов в сфере музыкального искусства стали 15 творческих коллективов и организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Луганской Народной Республики, Республики Бурятии, Республики Башкортостан, Республики Карелия, Удмуртской Республики, Брянской, Белгородской, Воронежской, Астраханской, Омской, Саратовской, Кемеровской областей. Среди победивших проектов — мероприятия, посвященные юбилейным датам, гастрольные проекты, фестивали, новые концертные программы», — сообщается на сайте Минкультуры РФ.





При отборе особое внимание уделялось проектам, «направленным на сохранение исторической памяти и просвещение молодежи, укрепление патриотизма и традиционных ценностей».





Среди победителей — Луганская филармония с программой «С любовью к русскому языку. Владимир Даль», ансамбль народного танца из Башкортостана со спектаклем «История одного народа», фестиваль новой музыки в Омске, проект Карельской филармонии «Карелия. 3 кантаты» и программа Саратовской филармонии «Сказки для детей изрядного возраста».



Также поддержаны IV Сибирский музыкальный форум «Акколада» в Кузбассе, астраханский фестиваль «Квартет „СКИФ“ приглашает друзей», брянский цикл концертов «Мое Отечество» и программа «Голоса Отечества» в Удмуртии.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ