Бахрушинский музей представил мастерскую Давида Боровского

Бахрушинский музей представил единственный в мире мемориальный музей, посвященный театральному художнику, — Мастерскую Давида Боровского.



На новой площадке открылась выставка «От и До...».





«Это новая точка притяжения на культурной карте Москвы и модель музейной институции следующего поколения. Мы выходим за границы „музея-в-витрине“ и создаем культурное пространство, в котором живет, творит и развивается современный театр и его зритель», — отметила генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова.





Площадь мастерской увеличилась в 2,5 раза и теперь включает выставочный зал, библиотеку, коворкинг-зону и макетную мастерскую для сценографов. Постоянная коллекция насчитывает около 600 экспонатов, переданных вдовой художника.





Выставка «От и До...», куратором которой выступил сын художника Александр Боровский, разделена на две части. «От» показывает зрителям инсталляцию из сотен черновиков мастера, а «До» — финальные эскизы и макеты для спектаклей Юрия Любимова, Анатолия Эфроса и Льва Додина.





«В эпоху стремительных технологических перемен наша миссия — не просто сохранять театральное наследие, а говорить на живом языке современной культуры, вовлекая новые аудитории», — заключила Трубинова.





Давид Боровский — народный художник России, с 1973 года был главным художником Театра на Таганке, а с 2002-го — МХАТ. Он оформил около 150 спектаклей в России и за рубежом.





Фото: Ярослав Чингаев/АГН "Москва"